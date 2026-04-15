Среда, 15 апреля 2026, 12:27 мск

Пожар вспыхнул на предприятии в Стерлитамаке после атаки БПЛА

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о террористической атаке украинских беспилотников на регион. Несколько БПЛА сбиты над промышленной зоной города Стерлитамака.

Обломки упали на территорию одного из предприятий, начался пожар, уточнил глава республики в Max. На месте работают все службы, ведется тушение возгорания. Подробности выясняются, добавил Хабиров.

Аэропорт Уфы приостановил работу около 8 часов утра из-за угрозы атаки БПЛА, сообщала Росавиация. Утром ограничения на полеты были введены в восьми аэропортах России.

Уфа, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

