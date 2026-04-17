Ночью над Россией сбили 62 украинских беспилотника

Средства противоздушной обороны в ночь на пятницу уничтожили 62 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, БПЛА были ликвидированы над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской областями и Крымом.

Над территорией Ленинградской области сбито 12 дронов, сообщил утром губернатор региона Александр Дрозденко. В Ломоносовском районе осколками повреждены транспортное средство и окна здания. В Выборгском районе в Ермилово в результате падения обломков БПЛА загорелось складское помещение. На месте работают пожарные. В обоих случаях пострадавших нет.

В аэропорту Санкт-Петербурга в целях безопасности введены ограничения на прием и выпуск самолетов.

В Брянской и Воронежской областях при отражении атаки БПЛА обошлось без пострадавших и последствий на земле, отчитались главы регионов. В Брянской области нейтрализовано три вражеских беспилотника, в Воронежской – пять. На местах работают оперативные службы.

Москва, Наталья Петрова

