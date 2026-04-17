Украинский дрон убил мотоциклиста под Белгородом

В селе под Белгородом украинский беспилотник целенаправленно ударил по мотоциклу. В результате атаки погиб водитель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Max.

По его словам, мотоцикл подвергся удару в селе Ясные Зори Белгородского округа. Мирный житель от полученных ранений погиб на месте.

Ранее сегодня Гладков сообщил о двух раненых жителях региона во время атак ВСУ. В селе Архангельское Шебекинского округа в результате обстрела пострадал мужчина. Его состояние оценивается как тяжелое. Врачи диагностировали пострадавшему минно-взрывную травму, ранения грудной клетки и живота, а также перелом ребра. Ночью его перевели из Шебекинской ЦРБ в отделение реанимации городской больницы №2 Белгорода.

Кроме того, в селе Мелихово Корочанского округа при сбитии украинского БПЛА женщина получила травмы. После оказания помощи в больнице Белгорода она отпущена домой на амбулаторное лечение.

Белгород, Наталья Петрова

