Житель Рязани поджег офис под влиянием мошенников

В Рязани мужчина поджег офисное помещение на улице Дзержинского. По предварительным данным, поджигатель действовал под влиянием мошенников. Правоохранители проводят проверку. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в Max.
Позгорание быстро потушили, пострадавших и серьезных повреждений нет.
Полиция уже задержала подозреваемого, проводится проверка.
Какая организация занимала офис, не уточняется.
«Вовлечение в противоправные действия становится все более изощренным. Сначала человеку звонят или пишут, затем подключаются якобы сотрудники силовых структур. Ни одна государственная или правоохранительная служба не дает указаний по телефону и не требует совершать какие-либо действия», – подчеркнул Павел Малков.
