Житель Рязани поджег офис под влиянием мошенников

В Рязани мужчина поджег офисное помещение на улице Дзержинского. По предварительным данным, поджигатель действовал под влиянием мошенников. Правоохранители проводят проверку. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в Max.

Позгорание быстро потушили, пострадавших и серьезных повреждений нет.

Полиция уже задержала подозреваемого, проводится проверка.

Какая организация занимала офис, не уточняется.

«Вовлечение в противоправные действия становится все более изощренным. Сначала человеку звонят или пишут, затем подключаются якобы сотрудники силовых структур. Ни одна государственная или правоохранительная служба не дает указаний по телефону и не требует совершать какие-либо действия», – подчеркнул Павел Малков.

Рязань, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

