Четыре жителя Белгородской области пострадали во время налета дронов

В Белгородской области во время атак украинских беспилотников ранения получили четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Таврово Белгородского округа дрон атаковал частный дом, осколочное ранение в ногу получил мужчина. Скорая помощь доставила его в больницу в Белгороде.

В Шебекине атакован коммерческий объект, там пострадала женщина. Она самостоятельно обратилась в Шебекинскую ЦРБ, где врачи диагностировали баротравму и осколочное ранение плеча. В магазине повреждены остекление, фасад и кровля.

Также в Шебекине БПЛА ударил по грузовику, ранен водитель. У него слепые осколочные ранения головы и грудной клетки, от госпитализации он отказался. Кроме того, повреждены два грузовых автомобиля.

В селе Новая Таволжанка при атаке FPV-дрона мужчина получил минно-взрывную травму, множественные слепые осколочные ранения ног, рук и грудной клетки. Ему оказывают помощь в местной больнице, а затем переведут в областную клиническую больницу.

Кроме того, в Белгороде в результате атаки пробита кровля коммерческого объекта, выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома и посечен осколками легковой автомобиль.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube