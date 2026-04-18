В Оренбургской области задержан подозреваемый в стрельбе по полицейским

Подозреваемый в стрельбе по полицейским в Оренбургской области задержан в районе села Белошапка. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сегодня нарядом Госавтоинспекции злоумышленник был обнаружен и блокирован в районе села Белошапка», – уточнила она в своем телеграм-канале.

Как сообщалось ранее, в Оренбургской области при попытке задержания мужчины, находившегося в федеральном розыске, произошла перестрелка, в результате которой один сотрудник полиции погиб, еще трое получили ранения. Злоумышленнику удалось скрыться.

По данным регионального минздрава, состояние пострадавших стабильно тяжелое. Семье погибшего при исполнении сотрудника МВД предоставлена поддержка.

Оренбург, Анастасия Смирнова

