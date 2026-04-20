Инфраструктура порта Туапсе повреждена после атаки дронов ВСУ

Инфраструктура порта Туапсе получила повреждения в результате ночной атаки беспилотников ВСУ. На место выехал туапсинский транспортный прокурор, сообщила прокуратура Краснодарского края.

«В морском порту Туапсе имеются повреждения транспортной инфраструктуры, Туапсинский транспортный прокурор Евгений Завалин выехал на место происшествия», – говорится в сообщении прокуратуры

В ведомстве добавили, что прокуратура Краснодарского края и Южная транспортная прокуратура контролируют соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА. «Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи жителям города», – отметили в надзорном органе.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки вражеских беспилотников в порту Туапсе погиб мужчина, еще один пострадал. Кроме того, в порту произошел пожар. Обломки сбитых дронов повредили остекление нескольких зданий, в том числе в начальной школе и детсаду, музее, церкви, многоквартирном доме, а также газовую трубу, уточнил глава региона.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube