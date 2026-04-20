ВСУ атаковали дроном агрофирму в Курской области: есть погибший и раненые

Украинский беспилотник нанес удар по территории агрофирмы в Хомутовском районе Курской области. В результате атаки один человек погиб и трое ранены. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Пострадавшим оказана необходимая помощь, направляем их в Курскую областную больницу», – написал глава региона в своем канале в Max.

Хиштейн призвал местных жителей быть крайне бдительными и осторожными.

Ранее губернатор сообщал, что после удара ВСУ по энергообъекту в Рыльском районе без света остались пять населенных пунктах, в которых проживают 745 человек. В деревне Викторовка повреждены два жилых дома. В городе Рыльске один дом уничтожен огнем полностью, во втором доме выбиты окна.

Курск, Наталья Петрова

