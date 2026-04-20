В Ивановской области выявили картельный сговор дорожников на 800 млн рублей

В Ивановской области прокуратура обнаружила признаки картельного сговора между двумя компаниями, занимающимися содержанием дорог. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что ООО «Союз Автодор» и ООО «ДЭП № 17» вступили в сговор, разделив между собой государственные контракты на содержание автомобильных дорог… Сговор осуществлялся… путем снижения цены контрактов одним из них, что обеспечило победу в аукционе другому участнику», – говорится в сообщении.

Схема позволила одной из компаний в 2024 году заключить два госконтракта по цене, приближенной к максимальной, что нарушило условия добросовестной конкуренции. По данным прокуратуры, сумма заключенных контрактов составила не менее 800 млн рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в Федеральную антимонопольную службу. «По результатам их рассмотрения в действиях компаний установлены нарушения антимонопольного законодательства, выразившиеся в признаках картельного сговора», – подчеркнули в прокуратуре.

Иваново, Зоя Осколкова

