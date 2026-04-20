В Москве курьер на электровелосипеде отобрал у женщины сумку с деньгами

Полицейские по горячим следам задержали курьера, который вырвал сумку с деньгами у женщины в районе Янтарного проезда в Москве, после чего скрылся. Об этом сообщили в столичном главке МВД России.

Грабителем оказался 18-летний мигрант. Иностранец на электровелосипеде накануне вечером напал на 57-летнюю москвичку, которая в этот момент разговаривала по телефону, и отобрал у нее сумку. В результате падения женщина сломала руку.

Похищенную сумку нашли у одного из домов, но деньгами злоумышленник уже успел распорядиться. Курьера задержали в съемной квартире на Широкой улице. Злоумышленник арестован. Ему грозит до семи лет колонии по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Москва, Наталья Петрова

