ПВО сбила почти 100 вражеских дронов над Россией за ночь

За прошедшую ночь силы противоздушной обороны уничтожили 97 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, атаки отражены в период с 20:00 мск 20 апреля до 07:00 21 апреля.

Дроны ВСУ были ликвидированы над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями, а также над акваторией Черного моря.

В Ростовской области уничтожено больше 40 беспилотников в городе Таганрог и 11 районах региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, никто не пострадал, но есть разрушения на земле. Обломки БПЛА повредили два жилых дома в поселке Реконструктор Аксайского района. Кроме того, была нарушена работа контактной сети железнодорожного транспорта в районе поселка Персиановский Октябрьского района, добавил Слюсарь. «В настоящее время питание контактной сети восстановлено, запущено движение поездов в обоих направлениях», – написал он в Max.

В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) уточнили, что в связи с приостановкой движения на станции Персиановка было задержано 24 пассажирских поезда на время от 20 минут до 6,5 часов.

В Воронежской области в одном из районов были подавлены три беспилотника, пострадавших и последствий на земле нет, сообщил глава региона Александр Гусев.

В Самарской области ВСУ попытались атаковать промышленное предприятие, проинформировал губернатор Вячеслав Федорищев. «По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На местах падения БПЛА работают оперативные службы», – уточнил он в Max.

Ночью вводились ограничения на полеты в аэропортах Саратова, Пензы, Волгограда, Самары и Ульяновска.

Москва, Наталья Петрова

