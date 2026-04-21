В Ярославле накрыли три группы пособников мошеннических колл-центров Украины

Сотрудники ФСБ и МВД пресекли в Ярославле деятельность трех преступных групп, которые помогали украинским мошенническим колл-центрам красть деньги россиян с целью их дальнейшего использования в интересах ВСУ. Об этом сообщила ФСБ РФ.

По информации спецслужбы, злоумышленники организовали работу GSM-шлюзов (сим-боксов) с целью хищения денежных средств россиян с использованием телефонных звонков.

В ходе обысков по месту проживания фигурантов в Ярославле изъято четыре сим-бокса, более 2 тысяч сим-карт и другое оборудование, используемое для противоправной деятельности.

Возбуждены три уголовных дела по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции). Подозреваемые заключены под стражу.

Фигурантам грозит обвинение в госизмене. Сейчас ведется работа по сбору необходимой доказательной базы для переквалификации деятельности арестованных на статьи 275, 205, 210 УК РФ (госизмена, теракт, участие в преступном сообществе), отметили в ФСБ.

