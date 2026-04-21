Поезда остановили на центральном участке красной ветки метро Москвы

На Сокольнической линии временно приостановлено движение поездов на участке «Сокольники» – «Парк Культуры». Об этом сообщил столичный Дептранс в Max. Причиной стала техническая неисправность одного из составов.

Отмечается, что данный поезд находится на сервисном обслуживании компании производителя. Безопасности пассажиров при этом ничего не угрожало. Сотрудники метро помогли им организованно покинуть остановленный состав и пройти на станцию.

Специалисты метрополитена принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления движения.

На время сбоя на Сокольнической линии запустили бесплатный компенсационный автобусный маршрут «КМ» от метро «Черкизовская» до метро «Комсомольская» с остановками у станций метрополитена по пути: «Преображенская площадь», «Сокольники», «Красносельская».

«Просим также пользоваться другими радиальными и кольцевыми линиями метро, трамваями Т1 и другими, МЦК, МЦД, электробусами м60, а также другими маршрутами наземного транспорта», – сказано в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что состав встал в тоннеле между станциями «Красносельской» и «Комсомольской». Предварительной причиной остановки поезда назывался сход вагона с рельсов. Отмечалось, что пассажиров поезда эвакуируют по тоннелю.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube