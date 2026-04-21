Два жителя Белгородской области ранены в результате атак дронов ВСУ

В Белгородской области два мирных жителя пострадали при атаках беспилотников ВСУ на автомобили. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его данным, около села Пуляевка Белгородского округа мужчина получил тяжелые ранения в результате атаки вражеского дрона на легковушку. Пострадавший доставлен в городскую больницу №2 Белгорода, где ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения спины и живота. В настоящее время мужчину оперируют, уточнил губернатор.

Гладков добавил, что из села Солдатское Ракитянского округа бригадой скорой помощи доставляется в областную клиническую больницу мужчина, пострадавший при атаке БПЛА на легковой автомобиль. «По предварительной информации, у него минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения, перелом ноги и ожог лица. Вся необходимая помощь оказывается», – написал глава региона в Max.

Белгород, Наталья Петрова

