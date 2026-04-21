В Москве пенсионер отдал мошенникам почти 300 млн рублей

Пенсионер в Москве и его сожительница лишились более 298 млн рублей после общения с телефонными мошенниками. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Аферисты связались с 76-летним мужчиной через мессенджер и предложили перейти по ссылке «по вопросам электроснабжения», что он и сделал. Затем москвичу начали поступать звонки о взломе личного кабинета на «госуслугах» с номером телефона якобы для связи с компетентными органами. После этого лжесотрудники Росфинмониторинга и лжеправоохранители убедили жертву срочно снять все имеющиеся сбережения с его счетов и счетов сожительницы и приобрести золотые монеты и слитки.

В течение месяца мужчина передавал курьерам слитки и монеты, получая взамен фальшивые банковские документы о приеме денег и ценностей на «безопасный счет».

Общий ущерб, причиненный паре, превысил 298 млн рублей. Чертановская межрайонная прокуратура контролирует установление лиц, причастных к совершению мошенничества.

Москва, Наталья Петрова

