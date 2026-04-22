Подъезд жилого дома обрушился в Сызрани из-за атаки БПЛА: пострадали 11 человек

В Сызрани в результате атаки украинских беспилотников частично обрушился подъезд жилого дома. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в «Максе». По его словам, из-под завалов спасены четыре человека, в том числе один ребенок. Им оказывается медицинская и психологическая помощь. Позднее в пресс-службе МЧС России сообщили, что при обрушении дома пострадали 11 человек, в том числе двое детей.

Поисково-спасательные работы продолжаются. По информации МЧС, под завалом могут находиться еще два человека, включая ребенка. Жильцы уцелевших подъездов четырехэтажного дома эвакуированы. Для них развернут пункт временного размещения.

На месте происшествия работают более 300 сотрудников МЧС и свыше 80 единиц техники. Дополнительно в Сызрань направлены 55 специалистов Волжского спасательного центра МЧС РФ и аэромобильная группировка регионального главка ведомства. Глава МЧС Александр Куренков взял на контроль ход поисково-спасательных работ.

Вместе с тем, по информации канала Baza, дрон повредил еще одну многоэтажку в Сызрани, на месте атаки начался пожар, его уже потушили. Взрывной волной выбило окна в нескольких квартирах. Обломками дрона задело припаркованные автомобили. Жильцов эвакуировали.

По данным Минбороны РФ, за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили над российскими регионами 155 беспилотников ВСУ. Воздушные атаки были отражены в Курской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском крае и Крыму. Кроме того, вражеские дроны нейтрализовали над акваторией Черного моря.

В Брянской области при ударе FPV-дрона по автомобилю в селе Новый Ропск Климовского района ранения получил мирный житель, мужчина госпитализирован, сообщил глава региона Александр Богомаз в «Максе».

В Курске беспилотник ВСУ упал во дворе многоквартирного дома, обломки повредили крышу многоэтажки, проинформировал глава региона Адександр Хинштейн. По его словам, беспилотник не сдетонировал, место оцеплено. Эвакуированы 36 жильцов, в том числе девять детей. На месте работают оперативные службы.

В Воронежской области ночью были уничтожены и подавлены 40 вражеских БПЛА над одним городом и пятью районами региона, сообщил губернатор Александр Гусев. Пострадавших и разрушений нет, уточнил он.

В Ростовской, Пензенской и Ульяновской областях, по информации властей, также обошлось пострадавших и последствий на земле.

Сызрань, Наталья Петрова

