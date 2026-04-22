Двое погибших и 12 пострадавших: последствия удара дронов ВСУ по Сызрани

Тела двух погибших достали из-под завалов обрушившегося после атаки беспилотника ВСУ подъезда жилого дома в Сызрани. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. Предварительно, под завалами людей больше нет, добавили в ведомстве.

Как уточнил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, погибшие под завалами дома – женщина и ребенок. «Родным окажем и моральную, и материальную помощь. Искренне соболезную всем, кто потерял близких», – написал он в «Максе».

Глава региона ранее сообщил, что сегодня утром в результате атаки БПЛА в Сызрани частично обрушился подъезд жилого дома. По последним данным, пострадали 12 человек. Трое пострадавших госпитализированы, остальным оказана амбулаторная медицинская помощь. Ранее сообщалось об 11 пострадавших. В МЧС отмечали, что под завалами могут находиться два человека, в том числе ребенок.

Повреждения получил еще один многоквартирный дом, подтвердил Федорищев. По его словам, угрозы обрушения нет. Для жильцов поврежденных домов развернуты пункты временного размещения.

Сызрань, Наталья Петрова

