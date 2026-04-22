Россиянина депортировали из Доминиканы за долги по налогам на 1,1 млрд рублей

Доминиканская Республика депортировала в Россию скрывавшегося гражданина, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 1,1 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сегодня в аэропорту города Санто-Доминго сотрудники компетентных органов Доминиканской Республики передали российским полицейским гражданина нашей страны, объявленного в розыск по каналам Интерпола», – говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина с 2017 по 2020 год был руководителем коммерческого предприятия. Вместе с сообщниками он предоставлял в налоговые органы декларации, содержащие ложные сведения. Ущерб от действий фигуранта превысил 1,1 млрд рублей.

После возбуждения уголовного дела обвиняемый скрылся за рубежом и был объявлен в международный розыск. В результате беглеца удалось найти и задержать на территории Доминиканской Республики. На родине мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube