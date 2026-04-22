В Белгороде дрон атаковал рабочих во время ремонта здания после удара БПЛА

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал двух человек, которые ремонтировали коммерческий объект после предыдущего удара. В результате погиб один мирный житель, еще один пострадал.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, инцидент произошел в Белгороде. «В момент атаки беспилотника на кровле коммерческого объекта двое рабочих восстанавливали повреждения после предыдущей атаки БПЛА. Беспилотник целенаправленно ударил по мужчине, от полученных ранений он скончался на месте», – написал глава региона в мессенджере «Макс».

У второго пострадавшего диагностированы осколочные ранения головы и предплечья, кроме того, ему оторвало палец на руке. «Бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2 г. Белгорода», – добавил Гладков.

Белгород, Зоя Осколкова

