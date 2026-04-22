Двое пострадавших при атаке БПЛА на Сызрань находятся в тяжелом состоянии

Двое пострадавших при обрушении подъезда многоквартирного дома после атаки беспилотников ВСУ на Сызрань находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Минздрава Самарской области Андрей Орлов.

«Троих пациентов госпитализировали в стационар Центральной городской больницы в Сызрани. Одному из госпитализированных оказали необходимую медицинскую помощь, в настоящее время он находится на амбулаторном наблюдении. Двое пострадавших остаются в тяжелом состоянии, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, в том числе специалистами мультидисциплинарной бригады отделения экстренной и плановой консультативной медпомощи областной больницы Середавина», – приводятся слова Орлова в сообщении пресс-служба регионального правительства.

Министр добавил, что девяти из двенадцати пострадавших оказана амбулаторная медицинская и психологическая помощь.

В Сызрани после атаки БПЛА введен режим ЧС регионального характера, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Кроме того, в городе до конца недели отменены все массовые мероприятия.

«В ближайшее время семьям погибших будет доведена материальная помощь. Также поддержку направим тем, кто получил ранения различной степени тяжести, а также гражданам, чье жилье пострадало. <…> Тем, кто остался без жилья, помогаем с размещением. Никто не останется на улице», – написал глава региона в «Максе». Губернатор добавил, что началось обследование поврежденных зданий – это не только многоквартирные дома, но и частные владения, общественные здания. «Как только комиссия даст заключение – приступим к восстановлению», – заверил Федорищев.

Утром 22 апреля в результате атаки беспилотников повреждения получили два многоквартирных дома в Сызрани. В одном из них частично обрушился подъезд. Пострадали 12 человек. Погибли женщина и ребенок, их тела извлекли из-под завалов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Сызрань, Наталья Петрова

