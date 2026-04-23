На промобъекте под Нижним Новгородом начался пожар после атаки БПЛА

Силы ПВО ночью уничтожили 11 украинских беспилотников над промышленной зоной Кстовского района Нижегородской области. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин. Поврежден промышленный объект, там начался пожар. Обошлось без пострадавших.

«В результате падения обломков повреждения с последующим горением получил объект на территории одного из предприятий», – написал губернатор в «Максе». Подробности он не привел. Никитин отметил лишь, что оперативные службы ликвидируют последствия инцидента. «По предварительным данным, пострадавших нет», – добавил он.

Напомним, минувшей ночью дроны ВСУ также атаковали промышленные предприятия в Новокуйбышевске Самарской области. В результате налета БПЛА погиб один человек, есть пострадавшие, их точное число не раскрывается.

Всего за ночь над российскими регионами было уничтожено 154 вражеских дрона.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

