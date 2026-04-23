Над Россией за ночь сбито 154 БПЛА: в Самарской области есть погибший и раненые

ВСУ ночью устроили массированную атаку беспилотниками на 10 российских регионов. Силы противоздушной обороны перехватили и уничтожили 154 вражеских БПЛА самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. В Новокуйбышевске Самарской области в результате атаки дронов на промышленные предприятия погиб один человек, есть пострадавшие, проинформировал глава региона Вячеслав Федорищев.

Атаке БПЛА также подверглась Самара. Там обломки беспилотника упали на крышу многоквартирного дома. Есть пострадавшие, один человек госпитализирован, уточнил Федорищев в своем канале в «Максе». В регионе продолжает действовать беспилотная опасность. В Самаре и Новокуйбышевске занятия первой смены в школах перенесены на вторую смену, добавил губернатор. Напомним, в среду, 22 апреля, БПЛА атаковали Сызрань, в результате обрушился подъезд жилого дома. Погибли женщина и ребенок, еще 12 человек пострадали. В городе введен режим ЧС регионального характера.

По данным военного ведомства, помимо Самарской области, беспилотники были нейтрализованы в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской областях, Крыму, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В Севастополе за ночь сбили 15 дронов ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развозжаев. По его словам, гражданские объекты в городе не пострадали.

В Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки ликвидированы 20 вражеских дронов в семи районах, уточнил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В Брянской области, по информации губернатора Александра Богомаза, также обошлось без пострадавших и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока не комментировали.

Москва, Наталья Петрова

