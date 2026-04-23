В белгородском селе при атаке FPV-дрона погиб мирный житель

Житель Краснояружского округа Белгородской области погиб в результате атаки украинского FPV-дрона, еще один человек ранен. Об этом сообщил губернатор Владислав Гладков.

Дрон ударил по территории частного домовладения в селе Репяховка. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Кроме того, при атаке беспилотника осколочные ранения получили отец погибшего, добавил глава региона. «Неотложка» доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода.

Белгород, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube