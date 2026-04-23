Обманул на 200 миллионов: из ОАЭ депортировали застройщика-мошенника

Объединенные Арабские Эмираты выдали России экс-директора двух строительных компаний, обманувшего в Башкирии более 130 человек на 200 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Фигурант обвиняется о мошенничестве в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По словам Волк, в период с 2023 по 2024 год обвиняемый являлся генеральным директором двух строительных компаний и «совершил хищение денежных средств граждан, заключив с ними договоры подряда на строительство различных объектов недвижимости и проведение других работ».

В 2024 году в Уфе было возбуждено уголовное дело о особо крупном мошенничестве. В рамках расследования признаны потерпевшими более 130 граждан, ущерб от мошеннических действий составил свыше 200 млн рублей, уточнила представитель МВД.

Обвиняемый скрылся от правосудия за границей. В мае 2025 года его объявили в международный розыск. Фигурант был задержан на территории ОАЭ.

«Сегодня в аэропорту города Абу-Даби он передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву», – сказала Волк.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

