ВСУ атаковали рейсовый автобус в Брянской области – ранены пять человек

Беспилотник ВСУ ударил по пассажирскому автобусу в Брянской области. Ранения получили водитель и четыре пассажира. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его данным, украинские войска атаковали FPV-дронами село Курковичи Стародубского муниципального округа.

«Целенаправленный удар ВСУ нанесли по пассажирскому автобусу. В результате террористической атаки, к сожалению, ранены водитель и четыре пассажира», – написал Богомаз в мессенджере «Макс».

Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. На месте атаки работают оперативные и экстренные службы.

Брянск, Наталья Петрова

