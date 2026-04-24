Над Россией за ночь сбили 10 вражеских дронов

Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.
По информации ведомства, дроны ликвидированы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской областями и Крымом.
В Воронежской области над одним из районов были обнаружены и подавлены четыре БПЛА, уточнил глава региона Александр Гусев. Обошлось без пострадавших и последствий на земле.
В Брянской и Ростовской областях, по данным глав регионов, перехватили по одному беспилотнику. Там также никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.
Москва, Наталья Петрова
