Пятница, 24 апреля 2026, 11:44 мск

Лавина накрыла четырех туристов в горах Бурятии

Как минимум четверых туристов накрыло лавиной в горах Бурятии. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Снежная масса сошла на перевале 26-го партийного съезда на горе Мунку-Сардык. Под снежной лавиной, по предварительным данным, полученным от очевидцев, оказались четыре человека. Их личности устанавливаются.

На место происшествия выдвинулись 15 спасателей.

Это уже второе происшествие на горе Мунку-Сардык за эту неделю – 21 апреля там погибли три туриста из Красноярска.

Улан-Удэ, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

