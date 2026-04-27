Житель Курской области получил сильные ожоги в результате атаки ВСУ

Мирный житель серьезно пострадал в результате атаки ВСУ в Беловском районе Курской области. У мужчины ожоги лица, рук и ног, он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

ВСУ атаковали деревню Долгие Буды. Пострадавшего доставили в Курскую областную больницу. «Наши врачи делают все, чтобы его стабилизировать», – написал глава региона в своем канале в «Максе».

Кроме того, по информации губернатора, в поселке Колячек Хомутовского района из-за удара дрона ВСУ повреждено остекление в двух квартирах.

В деревне 1-е Яньково Рыльского района вражеский FPV-дрон совершил атаку по территории агрофермы «Рыльская», добавил Хинштейн. Повреждено рукавное зернохранилище и перегрузчик. Обошлось без пострадавших.

Курск, Наталья Петрова

