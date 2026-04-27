В Самаре девочка погибла под упавшим деревом

В Самаре двое детей пострадали от упавшего из-за ветра дерева. Одна девочка скончалась от полученных травм. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

Инцидент произошел на улице Нижнегородской. Дерево упало на тротуар, в результате пострадали две школьницы, одна из них погибла, вторая госпитализирована.

«Прокуратура Куйбышевского района г. Самары организовала проверку соблюдения федерального законодательства о благоустройстве», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что центральную Россию накрыл мощный снегопад с сильным ветром и гололедицей. В Московском регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Самара, Зоя Осколкова

