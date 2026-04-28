В Белгородской области три человека погибли при атаках дронов ВСУ

Три человека погибли, еще трое, в том числе 16-летний подросток, получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его данным, в селе Бобрава Ракитянского округа дрон ударил по автомобилю, в котором ехала семья. Мужчина и женщина скончались до приезда бригады скорой помощи, их 16-летний сын получил баротравму. Неотложка доставляет подростка в детскую областную клиническую больницу.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа в результате атаки беспилотника по легковому автомобилю погиб мужчина, добавил глава региона.

По словам Гладкова, еще один автомобиль подвергся удару БПЛА в хуторе Красиво Борисовского округа. Множественные осколочные ранения получили муж с женой. Бригада скорой помощи доставляет раненых в областную клиническую больницу.

Накануне вечером губернатор сообщал о гибели мирного жителя в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при атаке дрона ВСУ. «Беспилотник целенаправленно ударил по мужчине, который передвигался на самокате. От полученных ранений мужчина скончался на месте», – написал Гладков в «Максе».

Белгород, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube