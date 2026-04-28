В Брянской области украинский дрон убил сотрудника «Мираторга»

Украинские войска при помощи FPV-дрона совершили атаку по территории АПХ «Мираторг» в селе Брахлов Климовского района Брянской области. В результате целенаправленного удара погиб сотрудник предприятия. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

По его словам, семье погибшего будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.

Также в результате атаки поврежден специализированный автомобиль – кормовоз, добавил губернатор. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Брянск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube