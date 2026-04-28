Три человека погибли при пожаре в многоэтажке в Калужской области

В Калужской области три человека стали жертвами пожара в квартире, еще троих госпитализировали. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного дома в Обнинске. Огнем была уничтожена внутренняя отделка и имущество помещения по всей площади, кроме того, сильно пострадала соседняя квартира.
Спасатели вывели из дома 11 человек, в том числе двоих детей. «На пожаре погибла гражданка 1984 года рождения. Были госпитализированы пять человек. Из них гражданин 1979 года рождения и гражданка 2009 года рождения скончались в больнице», – говорится в сообщении.
Прокуратура проводит проверку по факту гибели при пожаре двух взрослых и подростка.
Калуга, Зоя Осколкова
