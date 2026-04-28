Три человека погибли при пожаре на стройке в Москве

В Москве произошел пожар в строящемся здании. По предварительным данным, погибли три человека.

По информации МЧС, возгорание произошло на втором и третьем этажах строящегося здания во 2-м Амбулаторном проезде. На месте наблюдается плотное задымление и высокая температура.

«При помощи спасательных устройств огнеборцами спасены 12 человек. 3 человека обратились за медицинской помощью до прибытия пожарно-спасательных подразделений», – отметили в МЧС.

Как сообщает телеграм-канал «Shot», пожару присвоен максимальный – 5-й ранг сложности. Три человека погибли. Спасатели сейчас пытаются пробраться через окно на 5-й этаж. Кроме того, в помощь пожарным запущен разведывательный дрон. Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание в электрощитке в бытовке рабочих.

Москва, Зоя Осколкова

