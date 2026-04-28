В Бурятии найдены все погибшие при сходе лавины

Тела шесмтерых человек обнаружены после схода лавины на руднике «Ирокинда» в Муйском районе Бурятии. Об этом сообщает МЧС России.

«Тела еще двух погибших обнаружили на месте схода лавины на руднике «Ирокинда». Все шесть человек извлечены из-под завала снежной массы. Поисковые работы завершены», – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что снежная лавина сошла на девять человек, которые расчищали технологическую дорогу на руднике. Выбраться самостоятельно смогли только три человека. Протяженность лавины составила 150 метров, ширина – 50 метров, а глубина снежного покрова варьируется от трех до шести метров. Общий объем снежной массы оценивается в пределах от 22,5 тыс. до 45 тыс. кубометров.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

