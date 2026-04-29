Силы ПВО перехватили за ночь 98 вражеских дронов

Средства противоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили над российскими регионами 98 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, дроны были сбиты над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областями и Крымом.

В Белгородской области в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при ударе вражеского беспилотника по легковому автомобилю пострадали три человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В числе пострадавших – девушка с баротравмой и двое мужчин, получивших минно-взрывные травмы, осколочное ранение, баротравму и ушибы. После оказания помощи в районной больнице их доставили в городскую больницу №2 Белгорода.

В Воронежской области нейтрализовали 10 БПЛА над девятью районами региона, уточнил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В Ростовской области отражена воздушная атака в четырех районах, предварительно, никто не пострадал, последствий на земле не зафиксировано, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

В Севастополе военные сбили две воздушных цели в районе Качи и Балаклавском районе. Гражданские объекты в городе не пострадали. Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев.

Москва, Наталья Петрова

