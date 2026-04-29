ВСУ с утра атакуют белгородское приграничье – ранены шесть человек

В Белгородской области с утра в результате атак украинских беспилотников ранения получили шесть мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В поселке Ракитное дрон ударил по коммерческому объекту. В результате были ранены четверо мужчин, у одного из них диагностированы тяжелые ранения грудной клетки. Бригада скорой помощи транспортирует его в областную клиническую больницу. Второму пострадавшему помощь оказана на месте, остальные доставлены в районную больницу, затем их переведут в одну из больниц Белгорода. На месте атаки повреждены четыре автомобиля, навес и оборудование коммерческого объекта.

В селе Почаево Грайворонского округа под удар беспилотника попал автомобиль. Женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги. Ее доставили в Грайворонскую ЦРБ. От госпитализации пострадавшая отказалась и продолжит лечение амбулаторно. Ее автомобиль был повторно атакован FPV-дроном и был уничтожен.

В селе Ясные Зори Белгородского округа беспилотник ударил по трактору, пострадал водитель. Мужчина получил баротравму и осколочные ранения головы. Неотложка доставляет его в областную клиническую больницу.

Апрель 29, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube