Десять человек пострадали в аварии с микроавтобусом в Подмосковье

В Московской области при столкновении внедорожника с микроавтобусом пострадали десять человек.

ДТП произошло на 117-м километре трассы М-4 «Дон» в подмосковной Кашире. Столкнулись микроавтобус Fiat Ducato, в котором находилось 16 человек, и Volkswagen Touareg.

В результате аварии пострадали десять человек, из них шестеро госпитализированы. Отмечается, что одна пострадавшая ждет санитарную эвакуацию.

На месте работают экстренные службы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Москва, Зоя Осколкова

