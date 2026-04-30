Задержан директор рудника в Бурятии после гибели работников под лавиной

В Бурятии задержали директора рудника «Ирокинда» по делу о гибели шести работников из-за сходе лавины. Об этом сообщил Следственный комитет России.

По данным следствия, директор горнодобывающего предприятия дал распоряжение о проведении работ на промышленной площадке возле штольни при наличии угроз схода лавины. 24 апреля возле рудника «Ирокинда» на промышленную площадку со склона горы сошла лавина. Тогда травмы получили два работника. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Несмотря на сохранявшуюся лавинную опасность, 28 апреля директор рудника направил на расчистку промплощадки девять работников предприятия. Во время работ на людей сошла вторая лавина. Погибли шесть человек, их тела извлекли из-под снега в ходе поисково-спасательных работ. Трое сотрудников не пострадали.

По факту травмирования и гибели работников рудника расследует уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Решается вопрос о предъявлении директору рудника обвинения и избрании для него меры пресечения. «По уголовному делу продолжается производство комплекса следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего», – отметили в СК РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube