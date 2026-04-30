Атака БПЛА совершена на промплощадку в Пермском крае

Украинский дрон утром атаковал одну из промплощадок в Пермском крае, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Пострадавших нет. Жизни и здоровью жителей региона ничего не угрожает, подчеркнул глава региона.

«Сегодня на одну из промышленных площадок Пермского края был совершен прилет вражеского беспилотника. Работники находятся в защитных сооружениях. Пострадавших и значимых разрушений нет», – написал Махонин в своем канале в Max.

Он добавил, что угрозы химической опасности нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Губернатор также отметил, что в регионе продолжает действовать режим «Беспилотной опасности» и «Ковер». Он напомнил о запрете публикации фото и видео последствий прилета БПЛА.

Добавим, что аэропорт Перми из-за введенных ограничений уже пять часов не принимает и не отправляет самолеты.

Ранее сегодня канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщал о взрывах в Перми.

Накануне Пермь уже подвергалась атаке БПЛА. Дрон ударил по одной из промплощадок, на объекте начался пожар. Сотрудников эвакуировали, пострадавших среди людей нет, сообщал Махонин.

Пермь, Наталья Петрова

