Атака БПЛА совершена на промплощадку в Пермском крае

Украинский дрон утром атаковал одну из промплощадок в Пермском крае, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Пострадавших нет. Жизни и здоровью жителей региона ничего не угрожает, подчеркнул глава региона.
«Сегодня на одну из промышленных площадок Пермского края был совершен прилет вражеского беспилотника. Работники находятся в защитных сооружениях. Пострадавших и значимых разрушений нет», – написал Махонин в своем канале в Max.
Он добавил, что угрозы химической опасности нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.
Губернатор также отметил, что в регионе продолжает действовать режим «Беспилотной опасности» и «Ковер». Он напомнил о запрете публикации фото и видео последствий прилета БПЛА.
Добавим, что аэропорт Перми из-за введенных ограничений уже пять часов не принимает и не отправляет самолеты.
Ранее сегодня канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщал о взрывах в Перми.
Накануне Пермь уже подвергалась атаке БПЛА. Дрон ударил по одной из промплощадок, на объекте начался пожар. Сотрудников эвакуировали, пострадавших среди людей нет, сообщал Махонин.
Пермь, Наталья Петрова
© 2026, РИА «Новый День»