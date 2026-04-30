Система ПВО перехватила несколько БПЛА на подлете к Перми

Силами противоздушной обороны обнаружены и сбиты несколько беспилотников на подлете к Перми. Об этом сообщило министерство территориальной безопасности региона.

«Во время действия режима (беспилотной опасности – прим. ред.) на подлете к Перми дежурными силами ПВО были обнаружены и сбиты несколько беспилотников. В результате прилета никто не пострадал», – сказано в сообщении.

Экстренные и оперативные службы продолжают работу, добавили в ведомстве. «Ситуацию держим на контроле вместе с силовыми структурами региона», – отмечается в сообщении.

За утро в Пермском крае дважды объявляли режим беспилотной опасности. Губернатор региона Дмитрий Махонин сообщал об атаке украинского дрона по одной из промплощадок в Пермском крае. По его данным, пострадавших и значимых разрушений нет. Жизни и здоровью жителей региона ничего не угрожает, подчеркнул он.

Пермь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube