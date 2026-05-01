Два подростка на мотоцикле погибли при ударе БПЛА в Белгородской области

В Белгородской области украинский беспилотник ударил по мотоциклу с двумя подростками 15 и 18 лет. Оба погибли. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В селе Волчья Александровка беспилотник ВСУ целенаправленно атаковал мотоцикл, на котором ехали два парня. 18 и 15 лет… У них была впереди вся жизнь, но враг хладнокровно и жестоко ее оборвал. От полученных ранений ребята погибли на месте», – написал глава региона в мессенджере Max.

Гладков выразил соболезнования родителям и близким погибших юношей.

Белгород, Наталья Петрова

