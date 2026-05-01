«Полагается повышение пенсии»: аферисты придумали новую схему обмана пожилых людей

Мошенники взяли на вооружение новую многоэтапную схему обмана пенсионеров под предлогом повышения пенсии. Злоумышленники звонят пожилым людям, представляются работниками отдела кадров предприятия, где они работали прежде, и сообщают, что им полагается повышение пенсии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

Следующий этап в мошеннической схеме – жертву просят продиктовать код из СМС «для записи в Пенсионный фонд». Пожилой человек выполняет просьбу звонившего, после чего разговор прекращается.

Через некоторое время жертве звонит лже-представитель ФСБ, рассказывая, что на человека пытались оформить кредит, однако операцию заблокировали. Затем пенсионеру звонит якобы представитель Банка России, который убеждает его в том, что деньги на его счетах – государственные, и их нужно отправить в определенный офис, получить «протокол изъятия», после чего средства обещают вернуть.

При этом преступники предупреждают, что все действия проводят в рамках засекреченной спецоперации и запрещают разглашать полученную информацию. Поверивший мошенникам пенсионер выполняет их требования и в итоге лишается накоплений. На этом аферисты не останавливаются и пытаются выманить у жертвы еще деньги под предлогом, к примеру, невозможности возврата переданных средств без определенной суммы. Ее они предлагают либо занять, либо оформить в кредит.

В МВД призывают россиян не верить звонившим, кем бы они ни представлялись, не называть коды от СМС ни под каким предлогом, а также не переводить деньги на неизвестные счета и не передавать незнакомцам.

Москва, Наталья Петрова

