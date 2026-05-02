На подлете к Москве сбито пять украинских дронов

Силы противоздушной обороны Минобороны России за прошедшую ночь уничтожили на подлете к Москве пять вражеских беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его данным, на местах падений обломков БПЛА работают экстренные службы. Информации о пострадавших и последствиях на земле не поступало.

О первом сбитом дроне Собянин сообщил в 2:06 мск. Затем он проинформировал о перехвате еще четырех беспилотников.

На фоне атаки БПЛА в аэропорту Внуково вводились ограничения на прием и вылет самолетов.

Москва, Наталья Петрова

