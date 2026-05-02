Дрон ВСУ ударил по машине с семьей в Курской области: трое раненых

В курском приграничье три человека получили ранения в результате удара украинского дрона по легковому автомобилю. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«В Хомутовском районе вражеский дрон атаковал автомобиль с семьей из Белгородской области, которая направлялась в Брянск. У мужчины и женщины акубаротравмы, ещё один мужчина получил осколочное ранение левой ноги», – написал глава региона в своем канале в «Максе».

Пострадавшим оказана первая помощь, их перевезут их в Курскую областную больницу, как только позволит обстановка, добавил Хинштейн.

Он также отметил, что машина полностью уничтожена.

Курск, Наталья Петрова

