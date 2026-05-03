Средства ПВО ночью сбили 334 украинских дрона

Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 334 украинских беспилотника над 16 регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 334 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

Дроны ВСУ были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и Крымом.

В Московской области в результате атаки БПЛА погиб 77-летний мужчина, сообщил губернатор Андрей Воробьев. «Мои глубокие соболезнования родным и близким. Мы обязательно окажем всю необходимую помощь», – написал глава региона в «Макс».

Последствия ночной атаки устанавливаются. На всех местах падения обломков работают экстренные оперативные службы.

Кроме того, в целях безопасности Росавиация вводила ограничения в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево, а также в Пулково и воздушных гаванях Пскова и Калининграда.

Москва, Зоя Осколкова

