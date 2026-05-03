В Австрии задержали подозреваемого в добавлении крысиного яда в детское питание

В Австрии задержали 39-летнего мужчину, которого подозревают в отравлении детского питания HiPP. Об этом сообщает австрийское издание Krone.

Арест подозреваемого в федеральной земле Зальцбург стал результатом межгосударственного расследования в Австрии, Чехии, Словакии. Предположительно, мужчина купил в супермаркетах баночки с детским питанием, добавил в них крысиный яд, подложил товар на полки в магазины, а затем вымогал у производителя 2 млн евро.

По версии следствия, преступник действовал один. Он отравил шесть баночек, на каждой из которых есть наклейка с красным кругом на дне. Пять банок уже изъяли, еще одну ищут, предположительно, она может быть в одном из магазинов в Бургенланде.

В настоящее время расследование проводится по двум статьям – умышленное создание общественной опасности и покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Изъятые баночки с детским питанием отправили на токсикологическую экспертизу. Если доза яда будет признана смертельной для детей, дело могут переквалифицировать на покушение на убийство.

Стоит отметить, что детское питание HiPP продается и в России. После сообщений о возможной опасности Роспотребнадзор попросили провести проверку импортируемого товара. Маркетплейсы Ozon и Wildberries сообщили о проведении собственной проверки. В Ozon уточнили, что вся продукция HiPP, представленная на маркетплейсе, поставляется официальным дистрибьютором ООО «ХИПП РУСЬ», производится на заводе в Калининграде и не ввозится из-за рубежа.

Вена, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

