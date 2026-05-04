В Воронежской области при атаке БПЛА повреждены 13 частных домов

В Воронежской области в результате ночной атаки украинских беспилотников повреждения получили 13 частных домов и кровля торгового центра. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
«В одном из районов в результате падения обломков повреждения получили 13 частных домов, кровля торгового центра и автомобиль», – написал глава региона в своем канале в Max.
Кроме того, добавил Гусев, в одном из домовладений загорелась надворная постройка, в другом была повреждена газовая труба. К настоящему времени последствия атаки устранены.
По данным губернатора, в ночь на понедельник силы ПВО уничтожили над четырьмя районами и одним городским округом региона 12 украинских БПЛА.
Гусев предупредил, что на всей территории Воронежской области сохраняется опасность атаки беспилотников.
Воронеж, Наталья Петрова
