В Воронежской области при атаке БПЛА повреждены 13 частных домов

В Воронежской области в результате ночной атаки украинских беспилотников повреждения получили 13 частных домов и кровля торгового центра. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«В одном из районов в результате падения обломков повреждения получили 13 частных домов, кровля торгового центра и автомобиль», – написал глава региона в своем канале в Max.

Кроме того, добавил Гусев, в одном из домовладений загорелась надворная постройка, в другом была повреждена газовая труба. К настоящему времени последствия атаки устранены.

По данным губернатора, в ночь на понедельник силы ПВО уничтожили над четырьмя районами и одним городским округом региона 12 украинских БПЛА.

Гусев предупредил, что на всей территории Воронежской области сохраняется опасность атаки беспилотников.

Воронеж, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube