В России задержали 150 нелегальных «оружейников» в 41 регионе

Российские спецслужбы провели операцию по задержанию нелегальных торговцев оружием. В результате за два месяца были задержаны 150 человек, прекращена работа 41 подпольной мастерской.

«Задержаны 150 нелегальных «оружейников», по адресам их проживания проведены следственные действия», – сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным ЦОС, прекращена работа 41 подпольной мастерской по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Правоохранители изъяли 364 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: четыре пулемета, семь гранатометов, 49 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, 164 винтовки, карабина и ружья, а также 185 гранат, более 36 кг взрывчатых веществ (тротил, порох) и более 31 тысячи патронов различного калибра.

«Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом, изготовлением и переделкой средств поражения, продолжается», – добавили в ЦОС.

Москва, Зоя Осколкова

