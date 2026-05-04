Понедельник, 4 мая 2026, 14:06 мск

КамАЗ протаранил 13 машин на МКАД – пострадали четыре человека

Фото: прокуратура Москвы

На юго-западном участке МКАД грузовик КамАЗ столкнулся с более чем десятком автомобилей. В результате ДТП пострадали двое детей и один взрослый. Об этом сообщила столичная Госавтоинспеция.

«По предварительным данным, на внутренней стороне 41 км МКАД водитель КамАЗа совершил наезд на стоящие транспортные средства», – сообщили в ведомстве. Повреждения получили 14 автомобилей.

На месте дорожной аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Движение в районе аварии затруднено, сообщили в дептрансе столицы. Водителей просят выбирать пути объезда.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

