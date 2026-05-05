Раненые в Чебоксарах и пожар на НПЗ в Ленобласти: Украина массово атаковала регионы РФ

Средства противоздушной обороны минувшей ночью уничтожили 289 беспилотников ВСУ над 19 регионами России, сообщило Минобороны РФ. В результате воздушной атаки на Чебоксары пострадали три человека. В Ленинградской области после массового налета БПЛА произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Киришах.

По информации военного ведомства, украинские дроны были сбиты над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областями, Московским регионом, Крымом, Татарстаном, Краснодарским краем, а также над акваторией Азовского моря.

Минздрав Чувашии сообщил о трех пострадавших при ночной атаке на Чебоксары. Один из них в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу, остальные в состоянии легкой степени тяжести получают помощь амбулаторно, уточнили в ведомстве. Глава Чувашии Олег Николаев в ночь на вторник сообщал об одном пострадавшем. Утром руководитель республики заявил, что ВСУ наносят повторные удары беспилотниками по Чебоксарам. «Все экстренные службы работают на месте, ситуация находится под постоянным контролем. Сохраняется реальная опасность», – написал он в «Максе», призвав жителей города по возможности оставаться в безопасных местах. На фоне атаки БПЛА школы и техникумы в регионе переведены на дистанционный режим обучения. «По детским садам родителям рекомендуем воздержаться от посещения образовательных учреждений», – написал Глава Минобразования Чувашии Дмитрий Захаров своем тг-канале. В аэропорту Чебоксар введены ограничения на прием и отправку самолетов, информирует Росавиация. По данным СМИ, торговый центр в Чебоксарах получил повреждения в результате падения обломков сбитой воздушной цели. Ущерб причинен фасаду здания и остеклению, пишет Life.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о сбитии 29 вражеских дронов над территорией региона и возгорании в промышленной зоне в Киришах. Люди не пострадали. «Пожар в промзоне Кириши локализован, завершаются работы по тушению. Основной целью противника был КИНЕФ (НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» – прим. ред.)», – уточнил глава региона в «Максе». Росавиация ночью вводила ограничения в аэропорту Пулково. Воздушная гавань возобновила работу в 04:16 мск.

В Брянской области в результате атаки дронов-камикандзе на село Демьянки Стародубского округа пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали, сообщил глава региона Александр Богомаз. По его данным, за ночь в регионе было уничтожено 98 беспилотников ВСУ самолетного типа. «Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», – написал он в «Максе».

В Ростовской области отразили воздушную атаку в четырех районах – сбито 10 вражеских дронов, обошлось без пострадавших, уточнил губернатор Юрий Слюсарь. В результате ракетной атаки в поселке Теплые Ключи Кашарского района поврежден частный дом. Пострадавших нет, эвакуированы жители одной из квартир, добавил он.

На подлете к Москве с начала суток сбиты шесть дронов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На местах падения обломков работают оперативные служба. Информация о пострадавших и последствиях на земле не поступала.

В Калужской, Новгородской, Тверской, Смоленской, Тульской, Орловской и Рязанской областях, по информации глав регионов, обошлось без пострадавших и последствий на земле.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube